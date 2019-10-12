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Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

SALDIRIDA YARALANAN İSMAİL TAŞKIN ŞEHİT OLDU   Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Ayn El Arab'dan,  Suruç'a düzenlenen havan mermili saldırıda yaralanan İsmail Taşkın tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. İnşaat işçisi İsmail Taşkın (38) için cenaze töreni düzenlendi.

Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (7)

SALDIRIDA YARALANAN İSMAİL TAŞKIN ŞEHİT OLDU
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Ayn El Arab'dan, Suruç'a düzenlenen havan mermili saldırıda yaralanan İsmail Taşkın tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. İnşaat işçisi İsmail Taşkın (38) için cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası Ulu Cami'de düzenlenen törene Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, sivil şehit İsmail Taşkın'ın yakınları ve ilçe halkı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Taşkın'ın cenazesi gözyaşları toprağa verildi.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK/ SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)
FOTOĞRAF

Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (7)Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (7)Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (7)

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