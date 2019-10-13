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Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

RESULAYN KUŞATILDI Barış Pınarı Haraketı kapsamında Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinde terör örgütü üyeleri ile Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri arasında çatışmalar sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (4)

RESULAYN KUŞATILDI
Barış Pınarı Haraketı kapsamında Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinde terör örgütü üyeleri ile Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri arasında çatışmalar sürüyor. Dün geceden bu yana aralıksız uçaklarla bombardımana tabi tutulan Resuylan’da karadan ise obüs ve tanklarla terör mevzileri vuruluyor. Bu sabah saatlerinde TSK ve SMO karadan 3 koldan zırhlı araçlarla kenti çember altına aldı. Kentin batısındaki sanayi bölgesinden, doğusundaki Tel Helef köyünden ve Ceylanpınar'a açılan sınır kapısından gerçekleştirilen saldırılar zaman zaman şiddetli çatışmalara dönüyor. Topçu atışıyla desteklenen operasyonda teröristler tarafından ateşlenen havan ve roket mermileri ise zaman zaman sınırı aşıp Ceylanpınar’a düştüğü kaydedildi. Çatışmaların yoğunlaşması üzerine sınır hattındaki mahallerde yaşayan vatandaşlar ise güvenli bölgelere veya akrabalarının yanlarına yerleşmek için ilçeden ayrıldığı görüldü.

Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ- Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)

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Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (4)Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (4)Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (4)Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (4)

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Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (3)Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (3)
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