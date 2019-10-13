Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (6)

TSK VE SMO, TEL ABYAD MERKEZİNE İLERLİYOR

Suriye'de Fırat'ın doğusunda, terör örgütlerine yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerinin Tel Abyad kent merkezine ilerleyişi sürüyor. Güzergah üzerinde bulunan kasaba ve köylerde tek tek kontrolü sağlayan TSK ve SMO birlikleri, sınırda konuşlu topçu birliklerinin destek atışları ile terör hedeflerinin imha edilmesiyle ilçenin dış mahallelerine ulaştı. İki koldan merkeze ilerleyen birlikler, bazı noktalarda teröristlerle çatışmaya girdi. PKK/YPG’li teröristlerin birçok bina ve kullanılacak güzergahları patlayıcılarla tuzakladıkları için titiz şekilde ilerleyen birliklerin, kısa sürede kentin kontrolünü sağlayabileceği belirtildi. Bölgede yaşanan çatışmalar sırasında silah ve patlama sesleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyuluyor.

TERÖRİSTLER CERABLUS’A SALDIRDI: 2 ÖLÜ

Bu arada, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus’a havanla saldırı düzenledi. Saldırıda havan mermisinin isabet ettiği minibüste bulunan bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi, biri bebek, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, saldırının yapıldığı alandaki teröristlerin mevzileri ise sınır birlikleri tarafından obüs atışıyla imha edildi.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır birliklerine sevkiyata da devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa’dan yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırındaki Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar’a gönderildi. Sınır hattında konuşlanan zırhlı araçlardan bazılarının sınırı geçerek Fırat’ın doğusundaki kara harekatını sürdüren birliklere katılacağı belirtildi.