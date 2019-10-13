Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (8)

TEL ABYAD’DA KONTROL ÖNEMLİ ÖLÇÜDE SAĞLANDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin Tel Abyad kent merkezinde kontrolü önemli ölçüde sağladığı belirtildi. Öğleden sonra Tel Abyad’ın dış mahallelerinde görülen TSK ve SMO askerleri, kent merkezini ele geçirdi. Bazı noktalarda ise operasyonların sürdüğü, yer yer çıkan çatışmalarda teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tel Abyad'ın Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki Suriye Milli Ordusu askerleri, zafer işaretiyle sevinç gösterisi yaptı.

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