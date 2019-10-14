HABER

Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 16:08 | Son Güncelleme

SURİYELİ AŞİRET LİDERLERİNDEN HAREKATA DESTEK Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısına gelen Suriyeli aşiret liderleri, basın açıklaması yaptı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (3)

SURİYELİ AŞİRET LİDERLERİNDEN HAREKATA DESTEK
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısına gelen Suriyeli aşiret liderleri, basın açıklaması yaptı. Aşiret liderleri adına konuşan Ebu Ahmet, "Türkiye'nin yaptığı harekatı destekliyoruz. Bir an önce Suriye'de olan örgütlerin temizlenmesi, tek amacımız. Vatan çok tatlı, vatanımıza dönmek istiyoruz" dedi.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)
FOTOĞRAFLI

Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (3)Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (3)Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (3)Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (3)

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Otel balkonundan düşen Rus turist öldüOtel balkonundan düşen Rus turist öldü
Kobani sınırında askeri hareketlilikKobani sınırında askeri hareketlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.