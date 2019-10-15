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Barış Pınarı Harekâtı'nda 7'nci gün (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 07:44 | Son Güncelleme

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 595'E YÜKSELDİ MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda, 595 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 595'E YÜKSELDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda, 595 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."

Haber: ANKARA,(DHA)

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