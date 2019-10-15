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Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR 'Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad kentinde tuzaklanan patlayıcılar, imha ediliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (2)

TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR
'Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad kentinde tuzaklanan patlayıcılar, imha ediliyor. Meskun mahal operasyonunda, askerlerin tek tek belirlediği patlayıcılar, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak imha ediliyor. Tuzaklanmış patlayıcıların imhası sırasında meydana gelen şiddetli patlama, Türkiye tarafından da duyuluyor.
TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR
Harekatın 5'inci gününde, TSK ve SMO birliklerince özgürleştirilen Tel Abyad'ın dışındaki bazı bölgelerde tespit edilen terör hedeflerinin de imhasına devam ediliyor. İstihbarat birimleri ve insansız hava araçları (İHA) ile belirlenen teröristlere ait mevzi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından obüs atışlarıyla vurularak, tahrip ediliyor.
SEVKİYAT SÜRÜYOR
Öte yandan sınır hattına TSK ve SMO tarafından sevkiyat da devam ediyor. TSK birliklerince sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı sürdürüldü. SMO askerlerine de kara harekatı için sınırı geçmek üzere geldikleri Akçakale'de, küçük çocuklar tarafından Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulunuldu.

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (2)Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (2)Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (2)

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