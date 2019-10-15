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Barış Pınarı Harekatı’nda 7’nci gün (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 13:06 | Son Güncelleme

MARDİN VALİLİĞİ: 2 ŞEHİT, 12 YARALI Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk mahallelerine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında 2 sivil şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

MARDİN VALİLİĞİ: 2 ŞEHİT, 12 YARALI
Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk mahallelerine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında 2 sivil şehit oldu, 12 kişi yaralandı.
Saldırıya ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Kızıltepe ilçesi Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 2 sivil vatandaşımız vefat etmiş, 12 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastaneleri’ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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