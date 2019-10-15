HABER

Barış Pınarı Harekatı’nda 7’nci gün (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

  MARDİN VALİLİĞİ: 2 ŞEHİT, 12 YARALI Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk mahallelerine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında 2 sivil şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

MARDİN VALİLİĞİ: 2 ŞEHİT, 12 YARALI
Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk mahallelerine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında 2 sivil şehit oldu, 12 kişi yaralandı.
Saldırıya ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Kızıltepe ilçesi Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 2 sivil vatandaşımız vefat etmiş, 12 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastaneleri’ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 43’üncü günündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 43’üncü gününde
Kilis’ten Suriye sınırına askeri sevkıyatKilis’ten Suriye sınırına askeri sevkıyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silah ve kapı kolundaki parmak izleri Nadira Kadirova'ya ait çıktı!

Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Son dakika: Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan düştü

Gazeteciler ve doktorların bulunduğu otele havan düştü

Son dakika! Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağı düştü

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Siirt'te askerin dikkati faciayı önledi!

Teröristlerden hain tuzak! Facianın eşiğinden dönüldü

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.