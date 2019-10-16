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Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

 TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda, 8'inci güne girildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda, 8'inci güne girildi. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemenin ve bölgeyi güvenli hale getirmenin amaçlandığı harekatta, teröristlere ait hedeflerin imhası sürüyor.
TSK tarafından 9 Ekim günü saat 16.00'da havadan ve karadan terör hedeflerinin ateş altına alınmasıyla 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Karadan TSK ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının ilerleyip, sıcak çatışmaya girdiği Fırat'ın doğusundaki çok sayıda köy teröristlerden arındırıldı. Titizlikle yürütülen harekatta teröristler ise işgal ettikleri yerlerden Türkiye'nin sınırdaki yerleşim alanlarına ve 'Fırat Kalkanı' ile 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla teröristlerden arındırılan Suriye topraklarına yönelik roketli ve havanlı saldırılar düzenledi. Teröristlerin bu saldırılarında 20 sivil şehit oldu, 200'e yakın sivil de yaralandı. Düzenlenen saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince atışların yapıldığı teröristlere ait hedefler, uçak ve obüs atışları ile imha edildi.
637 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Harekat sürecinde Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde 2 asker şehit olurken, teröristlerin Fırat'ın batısındaki Azez'de bulunan TSK üssüne yönelik saldırılarında 2 asker ve Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırılarda da 2 asker şehit oldu. Saldırılarda yaralanan askerler ise tahliye edilmelerinin ardından getirildikleri Türkiye'deki sağlık kuruluşlarında tedaviye alındı. 8'inci güne girilen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 637 terörist, etkisiz hale getirildi.
MESKUN MAHAL OPERASYONU SÜRÜYOR
'Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde terör örgütünden arındırılan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad kentinde, teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik meskun mahal operasyonu sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tel Abyad merkezinin tamamının kontrol edildiği ve yürütülen çalışmalarda tespit edilen çok sayıda tuzaklanmış patlayıcının yanı sıra tünel ve sığınağın da imha edildiği belirtildi.
Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 39 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlendi.
Öte yandan anlık olarak tespiti yapılan teröristlere ait hedefler de sınır birlikleri tarafından yapılan obüs atışları ile anında imha ediliyor.
SEVKİYAT SÜRÜYOR
Harekat bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun asker ve araç sevkiyatı da sürüyor. Gece saatlerinde de Türkiye'nin farklı birliklerinden sevk edilen zırhlı araçlar ile Suriye'den yola çıkan SMO unsurları, harekatın sürdüğü Resulayn ile Tel Abyad bölgesine yönlendirildi.

​FOTOĞRAFLI

Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci günBarış Pınarı Harekatı'nda 8'inci günBarış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün

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