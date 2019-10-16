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Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 23:37 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'TA 55 OKULDA EĞİTİME 2 GÜN ARA  Şırnak’ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan köylerde eğitime Barış Pınarı Harekatı’nın güvenlik önlemleri kapsamında 2 gün ara verildi.

ŞIRNAK'TA 55 OKULDA EĞİTİME 2 GÜN ARA
Şırnak’ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan köylerde eğitime Barış Pınarı Harekatı’nın güvenlik önlemleri kapsamında 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak ilimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizdeki Suriye sınırında bulunan 55 okulumuzda 2 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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