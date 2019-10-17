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Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

RESULAYN’DA SOKAK ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR TSK ve SMO'nun Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, Suriye’nin Haseke kentine bağlı Resulyan ilçesinde planlandığı şekilde devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün (2)

RESULAYN’DA SOKAK ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR
TSK ve SMO'nun Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, Suriye’nin Haseke kentine bağlı Resulyan ilçesinde planlandığı şekilde devam ediyor. Dün gece sessizliğin hakim olduğu ilçede, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokak çatışmaları yeniden başladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Resulayn'daki terör hedefleri, sınır birliklerinde konuşlu bulunan obüslerle vuruluyor. Bölgede tespit edilen 300 civarındaki tünele gizlenen teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getiriliyor. Resulayn'daki çatışma sesleri, Ceylanpınar sokaklarından da duyuluyor.
Bu arada, Resulyan’ın güneyinde bulunan M4 yolundaki Aliye siloları TSK ve SMO askerleri tarafından ele geçirildi. Burada yapılan aramalarda, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Ali LEYLAK-Şafak ŞAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)
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Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün (2)Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün (2)Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün (2)

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