HABER

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

8 SİVİLİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, 11 Ekim günü Suriye'nin Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen, 8 sivilin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)

8 SİVİLİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, 11 Ekim günü Suriye'nin Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen, 8 sivilin şehit olduğu, 35 kişinin de yaralandığı havanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı, havan mermilerinin düştüğü bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa düşen havan mermisiyle yaralanan bir kişi, koşarak binaya giriyor ve yere düşüyor. Yardıma koşan bir başka kişi ise onu içeri götürüyor. Başka bir görüntüde ise bir havan mermisi, sitenin bahçesine düşüp infilak ediyor.

Selim KAYA-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin), (DHA)
FOTOĞRAFLI

Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün (3)

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Kadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılarKadın cesedini hastane önüne bırakıp kaçtılar
Samsun’da FETÖ’den adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest bırakıldıSamsun’da FETÖ’den adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.