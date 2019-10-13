Yaklaşık iki ay boyunca pamuk toplama işinde çalışan işçiler, bu sayede aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan işçiler, güneşin altındaki zorlu mesailerini gün batımına kadar sürdürürken, bir yandan da bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelecek sevinçli haberi bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekata devam edilirken, Suruç'ta tarlalarda pamuk toplayan işçiler, terör örgütünün sınırın sıfır noktasına zaman zaman attıkları havan mermilerine aldırış etmeden çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

CEBRAİL CAYMAZ - KEMAL KARAGÖZ - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınır bölgesindeki pamuk tarlalarında çalışan işçiler bir yandan yoğun mesaisini sürdürürken bir yandan da Barış Pınarı Harekatı'ndan gelecek güzel haberleri bekliyor.

- "Barış Pınarı Harekatı'nda askerlerimize güveniyoruz"

İşçilerden Abdullah Altındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde tarlalara gelip akşama kadar pamuk topladıklarını söyledi.

Tarlaların sınırın sıfır noktasında bulunduğuna dikkati çeken Altındağ, "Suriye tarafından zaman zaman YPG/PKK terör örgütlerinden havan mermileri, tarlaların bulunduğu alana geliyor. Biz korkmuyoruz. Pamuk toplamaya devam ediyoruz. Burada çalışarak evimizi geçimine katkıda bulunuyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda askerlerimize güveniyoruz. Başaracaklar, bundan şüphemiz yok." dedi.

İsa Altındağ da tarlalarda gün boyu pamuk topladıklarını belirterek, "Ben yedinci sınıfa gidiyorum. Okuyup öğretmen olmak istiyorum. Tarlalarda harçlığımı çıkarmak için çalışıyorum. Evimiz tarlalara çok yakın. Terör örgütlerinin havan mermilerinden korkmuyoruz. Türk Silah Kuvvetlerine çok güveniyoruz, başaracağına inanıyoruz." diye konuştu.

