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Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerin şehit olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 02:53 | Son Güncelleme

Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara'daki ailesine acı haber ulaştırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevinde yas var.

Şehit Topçu'nun Mamak ilçesindeki Küçük Kayaş Mahallesi Mavigöl Caddesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile askeri yetkililer anne ve babaya acı haberi verdi.

Haberi duyanlar, şehidin babaevine akın etti. Eve ve caddeye dev Türk bayrakları asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi tarafından şehidin babaevinin önüne taziye çadırları kuruldu.

Şehit ailesi dışarıda kurulan çadırda taziyeleri kabul etmeye başladı.

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Ankara Barış Pınarı Harekatı Mamak Şehit Ahmet Topçu

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