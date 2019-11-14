HABER

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli polislerden öğrencilerin mektubuna cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 19:13 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan yapan özel harekat polisleri kendilerine mektup yazan ilk ve ortaokul öğrencilerine mesaj gönderdi - Öğrencilere cevap veren özel harekat polisleri: - "Sizlerin güvenli ve huzurlu bir gelecekte yaşamanız, kutsal vatan toprağımızı korumak ve sizlere emanet etmek için varlığımıza kasteden düşmanları ve terörist unsurlarını yok etme azmiyle yürüttüğümüz mücadele, damarlarımızda akan asil kandan aldığımız kudretle hız kesmeden devam etmektedir"

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan yapan özel harekat polisleri, kendilerine mektup yazan ilk ve ortaokul öğrencilerine cevap gönderdi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevli özel harekat polislerine ilk ve ortaokul öğrencileri mektup yazdı. Özel harekat polisleri de öğrencilerin mektuplarına cevap verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden kahraman özel harekat polislerimizi, yalnız bırakmayan başta minik öğrencilerimiz olmak üzere asil milletimize, saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini içeren paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret eden Ankara Adem Bilhan Uysal İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin "Selam olsun Polis Özel Harekata" sözlerinin yer aldığı görüntülere de yer verildi.

- "Çocuklarımıza Suriye'den sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz"

Öğrencilerin kendilerine yolladığı mektuplara cevap veren Barış Pınarı Harekatı'nda görevli özel harekat polisleri ise şu mesajı gönderdi:

"Ankara Adem Bilhan Uysal İlk ve Ortaokulunun değerli öğrencileri, Türk milletinin geleceği sevgili çocuklarımız, tertemiz ve cesur yüreklerinizden gelen asil duygularınızı ifade ettiğiniz mektuplarınızı ve selamlarınızı aldık.

Sizlerin güvenli ve huzurlu bir gelecekte yaşamanız, kutsal vatan toprağımızı korumak ve sizlere emanet etmek için varlığımıza kasteden düşmanları ve terörist unsurlarını yok etme azmiyle yürüttüğümüz mücadele, damarlarımızda akan asil kandan aldığımız kudretle hız kesmeden devam etmektedir. Bu duygularla siz çocuklarımıza ve eğitim ordumuza Suriye'den sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz."

Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor
Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı: 7 çocuk yaralandıEyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı: 7 çocuk yaralandı
Gerçeğe aykırı rapor iddiası! TutuklandıGerçeğe aykırı rapor iddiası! Tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı mektup öğrenci Özel Harekat polisi

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kuleli’de FETÖ’cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

Gerçeğe aykırı rapor iddiası! Tutuklandı

MSB, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiği terör saldırısını kınadı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Saadet öğretmen intihardan önce 'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş

'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar'

Japon uzman Türkiye'deki 'deprem gerçeğini' anlattı

Japon deprem uzmanından Türkiye'ye dikkat çeken uyarı!

Eyüpsultan'da öğrenci servisi kaza yaptı

Öğrenci servisi kaza yaptı!

22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nedir, hesabı nasıl yapılır?

22. yüzyıl ne zaman başlayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.