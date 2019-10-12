Barış Pınarı Harekatı'nda stratejik M4 kara yoluna ulaşıldı

TEL ABYAD/AKÇAKALE (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü işgalindeki Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 karayoluna vardı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekat'ın 4. gününde SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı.

SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.

M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor.

Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta.

YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

