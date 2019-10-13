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Barış Pınarı Harekatı'nda Suluk beldesi teröristlerden temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı.

Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.

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Barış Pınarı Harekatı SMO Sülük Suriye Milli Ordusu TSK

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