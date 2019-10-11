Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 2 savaşçı şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat Nehrinin doğusunda teröristlerle mücadele eden Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 2 savaşçı şehit oldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO savaşçılarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SMO'dan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ile girilen şiddetli çatışmalarda biri Tel Abyad, diğeri de Rasulayn'da olmak üzere 2 savaşçı şehit oldu, 9'u yaralandı.

Dün de SMO'dan 4 savaşçı şehit düşmüş, 3'ü yaralanmıştı.

