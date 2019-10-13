Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

PARTNER\u00dczerinde \u0131slakl\u0131k varsa sak\u0131n almay\u0131n! \u0130\u015fte k\u0131rm\u0131z\u0131 et al\u0131rken dikkat etmeniz gereken 5 p\u00fcf noktas\u0131\u015eehit aileleri ve gazilerden 'Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'na destekMSB: "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda ba\u015far\u0131yla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinli\u011fe inilerek M-4 karayolunun kontrol\u00fc sa\u011fland\u0131."
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