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Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlere ait araca tam isabet

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 21:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracı vurdu.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracı vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekatı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu” denildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bununla ilgili bir görüntü paylaştı. Görüntüde, PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulduğu görülüyor.

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