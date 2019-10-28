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'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman onbaşı şehit oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklere, teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklere, teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı Resulayn bölgesinde teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"27 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ANKARA -DHA

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