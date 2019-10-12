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Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların mesajlarının yer aldığı video görüntülerini paylaştı - Komandolar: - "Devletimizin imkanları, milletimizin duası ile moral motivasyonumuz çok yüksek"

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların, Türk milletine gönderdikleri mesajların yer aldığı video görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "Barış Pınarı harekatına katılan kahraman komandolarımızdan asil milletimize mesaj var." ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, harekata katılan Mehmetçiklerin, Türk Milleti ile anne ve babalarına gönderdikleri mesajların görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde bir komando, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla tüm terörist unsurlarını bölgeden temizleyeceğiz. Buradan aileme selam söylüyorum. Bizi hiç düşünmesinler, devletimizin imkanları milletimizin duası ile moral motivasyonumuz çok yüksek. Dualarını bizden hiç eksik etmesinler." mesajını verdi.

Bir başka komando da ailesine kendisini yetiştirdikleri ve devlete hizmetleri için teşekkür ederek, "Biz buraya ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla giriyoruz. Bütün milletimizden Allah razı olsun, annemden ve babamdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

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Barış Pınarı Harekatı mesaj Milli Savunma Bakanlığı

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