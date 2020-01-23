Barış Pınarı Harekatı’ndan dönen Polis Özel Harekata mehterli karşılama

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan Giresun Polis Özel Harekat timleri görevlerinin bitimiyle şehre dönüş yaptı. Özel Harekat Polislerine mehterli karşılama yapıldı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mehter takımın çaldığı marşlarla karşılanan Özel Harekat Polisleri kesilen kurban ve İl Müftüsü Muhittin Oral’ın yaptığı duanın ardından aileleri ile buluştu. Düzenlenen karşılama programında konuşan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, burada yaptığı konuşmada, "Oradaki insanlar adına, huzur, birlik, beraberlik, kardeşlik adına çok kutsal bir görev ifa ettiniz. Başarı ile alınlarınızın akıyla şan ve şeref içerisinde de geri döndünüz. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Allah bundan sonra da yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Öte yanda, 18 Ekim 2019 tarihinde 43 Özel Harekat Polisi Giresun’dan bölgeye gitmişti.

