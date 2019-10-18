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Barış Pınarı Harekatı'nı çarpıtmak için "üst üste montaj" yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, harekat aleyhine manipülasyon yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın montajlı fotoğrafını, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hesabından paylaşılmış gibi montajladı - Suriye ve Irak topraklarını içine alan Türkiye haritasının önüne Erdoğan'ın resmini yerleştiren manipülatörler, bu oynanmış görüntüyü Akar'ın sayfasından paylaşılmış gibi dolaşıma soktu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen karalama girişimlerinde, YPG/PKK terör örgütü yandaşları, montajlı görüntüleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hesabından paylaşılmış gibi oynayarak harekat aleyhine dezenformasyon çabasını sürdürdü.

Dezenformasyon yapmaya çalışan YPG/PKK yanlıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı sırasında bir harita önünde çekilmiş, Anadolu Ajansının (AA) servis ettiği fotoğrafını kırparak, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki toprakları kapsayan Türkiye haritasının üzerine monte etti.

Aynı manipülatör hesaplar, bu tahrif edilmiş harita görüntüsünü alarak, Milli Savunma Bakanı Akar'ın hesabından paylaşılmış gibi gösteren ekran görüntüsünü dolaşıma soktu.

Terör örgütünün manipüle etmek istediği ekran görüntüsü, ABD'deki Türkiye karşıtı Ermeni lobisine ait sosyal medya hesaplarınca da aynı şekilde kullanıldı.

Örgüt destekçilerinin, Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında da dünya genelinden savaş fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı, AA tarafından daha önce de gözler önüne serilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Manipülasyon Cumhurbaşkanı Erdoğan Hulusi Akar YPG/PKK

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