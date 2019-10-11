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"Barış Pınarı Harekatı'nı hassasiyetle götürüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç: - "Biz sivillere, Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeden, bir fetih harekatı olarak görmediğimiz, sadece Türkiye'nin güvenliğini amaçlayan bu olayı, çok şükür bugüne kadar kimsenin açıkça 'şunu yaptınız' diyemeyeceği bir hassasiyetle götürüyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Biz sivillere, Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeden, bir fetih harekatı olarak görmediğimiz, sadece Türkiye'nin güvenliğini amaçlayan bu olayı, çok şükür bugüne kadar kimsenin açıkça 'şunu yaptınız' diyemeyeceği bir hassasiyetle götürüyoruz." dedi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret eden Arınç, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arınç, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili soru üzerine Türkiye'nin güvenliği maksadıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle büyük bir harekat başladığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir başarıyla harekatı devam ettirdiğini kaydeden Arınç, "Sadece biz değil, bütün Türk halkı, 80 milyonumuz, bütün siyasi partiler, malum parti haricinde el ele gönül gönüle verdiler askerimizin başarısı için gönülden dua ediyorlar, iş birliği yapıyorlar." dedi.

Arınç, milli birlik ve beraberliğin en yüksek noktasında bulunulduğunu vurgulayarak, dış politikanın da askeri harekatın da başarıyla devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin hemen güneyinde, Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarınının dağıtılacağını dile getiren Arınç, şöyle devam etti:

"Güvenli bir bölge meydana gelecek. Ülkemizde mülteci veya koruma altında bulunanların hepsinin ülkelerine dönmeleri mümkün olacak. Türkiye kendisine güvenli bir alan tesis etmekte. Terör belasından mümkün oldukça uzak kalacak. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü neredeyse son 6 aydan beri sürekli takibimizde olan bir konuydu. Çok büyük hazırlıklar yapıldı. Adeta bir gergef gibi işlendi. Bütün ihtimaller dikkate alındı. Yurt dışından gelen tepkilere de çok aldırış etmeyelim. Bunlar her zaman, herkesin yaptıkları şeylerdir. Ama biz ayağımızı sabit tutuyoruz, kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün zaten AK Parti toplantısında çok güzel ifade ettiler. Bizi eleştirenler önce kendilerine dönüp baksınlar. Biz sivillere, Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeden, bir fetih harekatı olarak görmediğimiz, sadece Türkiye'nin güvenliğini amaçlayan bu olayı, çok şükür bugüne kadar kimsenin açıkça 'şunu yaptınız' diyemeyeceği bir hassasiyetle götürüyoruz."

- "Türkiye'nin yaptığında hiçbir yanlış yok"

Arınç, bir gazetecinin "Harekatla ilgili Avrupa'nın farklı bakış açısı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Hiç önemli değil. Her ülke kendine yakışanı yapıyor. Şu ana kadar Türkiye'nin yaptığında hiçbir yanlış yok. Güvenlik Konseyi'nde de bir kınama kararı alınacaktı. Ama Rusya ve ABD buna müdahale etti. Yani Güvenlik Konseyi'nin kınama kararı alması bile bizi ilgilendirmez. Onların öyle kınama kararları var ki bugüne kadar hepsini çöp sepetine atan ülkeler oldu.

Bugün NATO Genel Sekreteri, Türkiye'dedir. Kendisine izahatlar verilecektir. Avrupa Birliği ülkelerinden de 'Türkiye bunu yapmasa daha iyi olurdu' şeklindekiler kendi iç politikalarına yönelik açıklamalardır. Dış politika açısından Türkiye'yi haklı bulan çevreler, çok daha önemlidir."

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Barış Pınarı Harekatı Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu

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