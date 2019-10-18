HABER

Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlara 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 22:30 | Son Güncelleme

ADANA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü, TSK'nın Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunup, TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yaptığı öne sürülen kişileri tespit etti.

Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlara 3 tutuklama

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü, TSK'nın Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunup, TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yaptığı öne sürülen kişileri tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartması üzerine önce gün 13 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlara 3 tutuklama

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
Ormanda kaybolan Orman İşletme Şube Müdürünü jandarma bulduOrmanda kaybolan Orman İşletme Şube Müdürünü jandarma buldu
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2)Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.