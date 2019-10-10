HABER

Barış Pınarı Harekatı'nı manipüle etmek için Greenpeace pankartını değiştirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:23 | Son Güncelleme

Greenpeace pankartı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yapılmaya çalışılan dezenformasyon girişimi, yine sosyal medyada başka bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen manipülasyon girişimlerinde, bazı kullanıcıların Greenpeace pankartını kullanma çabasını başka bir sosyal medya hesabı ortaya çıkardı.

Sosyal medyada bir manipülatör, ABD Başkanı Donald Trump'a ait bir bina üzerine asılmış gibi tahrif edilen video görüntüsünü "(Trump) Kürt halkına ihanet etti ve Kürtleri öldürdü." şeklinde montajladı ancak pankartın altında "Greenpeace" yazısının unutulduğu görüldü.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı, manipülatöre yanıtında pankartın üzerindeki yazıyı aynı yöntemle değiştirerek "Yalan yaymayı bırakın işleri daha da kötüleştiriyorsunuz." ifadeleriyle karşılık verdi.

Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı daha önce de ortaya çıkmıştı.

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Kurtuluş Mücadelesinin zorluklarını bu duvara resmediyorlarKurtuluş Mücadelesinin zorluklarını bu duvara resmediyorlar
Esenler’de duygulandıran görüntüEsenler’de duygulandıran görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı manipülasyon

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Duvar kaldırıldı! Suriye'ye böyle girildi

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga!

Terör örgütü yandaşlarından 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı' manipülasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.