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Barış Pınarı Harekatı’nı sosyal medya üzerinden provoke eden 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 9 Ekim’de Fırat’ın doğusundaki terör kamplarına yönelik başlatılan ’Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yapan 2 kişi bu sabah gözaltına alındı.İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK unsurlarınca Fırat’ın doğusundaki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı provoke eden 2 şüpheliyi tespit etti.Yapılan çalışmalar kapsamında operasyonlarda sözde bölgede yaşayan sivillerin hedef alındığını, Kürt halkını yok ettiği şeklinde terör örgütüne destek paylaşımlarının yanı sıra anılan terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 9 Ekim’de Fırat’ın doğusundaki terör kamplarına yönelik başlatılan ’Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yapan 2 kişi bu sabah gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK unsurlarınca Fırat’ın doğusundaki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı provoke eden 2 şüpheliyi tespit etti.
Yapılan çalışmalar kapsamında operasyonlarda sözde bölgede yaşayan sivillerin hedef alındığını, Kürt halkını yok ettiği şeklinde terör örgütüne destek paylaşımlarının yanı sıra anılan terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. İfade işlemlerine başlanan şahısların örgüt bağlantıları araştırılıyor.

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