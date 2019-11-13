Barış Pınarı Harekatı'nın Batı basınına yansımaları konuşuldu

Çağlar, "Bize soruyorlardı 'bu imaj nasıl düzelir?' diye. Düzelir kardeşim, 'Yani öyle operasyon yapacağım demeyin', 'PYD'nin, PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu konusundaki ısrarınızdan vazgeçin', 'Cumhurbaşkanı çıkıp BM'de 'Dünya 5'den büyüktür' demesin'. Onu söylemezseniz, bunu söylemezseniz, birazcık daha uslu bir çocuk olursanız inanın bu imaj düzelir." ifadesini kullandı.

SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, "Türkiye'nin Batı kamuoyundaki imajı meselesi aslında bir iletişim meselesi değildir. Türkiye'nin Batı kamuoyundaki imajı meselesi bir dış politika meselesidir." dedi.

SETA İstanbul Ofisinde Araştırmacı Turgay Yerlikaya'nın moderatörlüğündeki panelde, SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, Daily Sabah Yayın Koordinatörü Meryem İlayda Atlas ve TRT World Dijital İçerik Müdürü Yusuf Özhan konuşmacı olarak yer aldı.

Çağlar, Batı'nın yaramaz çocuk olarak gördüğü Türkiye'nin başarılı gelişmelerine karşı pozisyon aldığını, ülkenin hegemonya mücadelesine henüz yeteri kadar hazır olmadığını söyledi.

- "Bizi Batı'dan okuyorlar"

Daily Sabah Yayın Koordinatörü Meryem İlayda Atlas da Batı medyasının etki alanından bahsederek, "Nasıl ki bizler Japonya'yı, Hindistan'ı Batı'dan okuyorsak, birbirimizin dilini bilmediğimiz için onlar da bizi Batı'dan okuyorlar. Dolayısıyla bizim Batı basınındaki üretilen o anlatı, Japonya'dan Çin'e, Hindistan'dan Latin Amerika'ya kadar oranın elitlerine de yayılıyor." diye konuştu.

Batı'nın 'basın lejyonerleri' denebilecek kişileri, Türkiye ve çevresine farklı konumlandırdığına dikkati çeken Atlas, "Bir kere en başta casusluk faaliyetlerinden tutun da yönlendirme, manipülasyon veya propaganda amaçlı bizim topraklarımızda konumlandırılıyor. Bu Napolyon'dan beri bu şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 29 Ocak 2009'da Davos'ta katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "One minute" çıkışının ardından Türkiye'de medya alanında kırılma noktalarının başladığına değinen Atlas, şöyle devam etti: