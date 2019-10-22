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Barış Pınarı Harekatıyla ilgili kara propaganda: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 12:27 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde harekat ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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