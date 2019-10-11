HABER

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 08:31 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 'Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden karalayan ve terör propagandası yapanlara yönelik düzenlene operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 'Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden karalayan ve terör propagandası yapanlara yönelik düzenlene operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medyadan karalayan ve terör propagandası yapanlara bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Sosyal medyadan belirlenen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyon kapsamında 7 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltıBarış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandasına gözaltı

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Foça'da 42 göçmen yakalandıFoça'da 42 göçmen yakalandı
MSB: 1 asker şehit, 3 yaralı / fotoğrafMSB: 1 asker şehit, 3 yaralı / fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Yemekteyiz'de Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de Seda Sayan çileden çıktı! Yarışmacıyı kovdu

Şoke eden detaylar! Ailesi evliliği öğrenince...

Şoke eden detaylar! Ailesi evliliği öğrenince...

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.