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'Barış Pınarı'na yeni manipülasyon! Anadolu Ajansı'nın fotoğrafını kullanmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:40 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK yanlıları, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya üzerinden manipülasyonlarına devam ediyor. Terör örgütü yanlıları, bu sefer Anadolu Ajansı'na ait Suriye iç savaşında çekilmiş bir fotoğrafı kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü yanlılarının, başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada manipülasyon teşebbüsüyle harekat sırasında çekilmiş gibi gösterme çabaları aynı hızla sürüyor.

Fas'ın güneyindeki Batı Sahra bölgesinde 1975 yılında yüz binlerce Faslının katıldığı "Yeşil Yürüyüş" sırasında çekilmiş sembolik fotoğrafı kullanan manipülatör bir hesap, görüntünün harekatın yapıldığı bölgelerde kaydedildiği yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı.

YEMEN'DE YARALANMIŞ KIZ ÇOCUĞUNUN FOTORĞAFINI KULLANDILAR

Terör örgütü yanlısı bir hesap, Suriye iç savaşı sırasında İdlib kentinde Rusların hava bombardımanı sırasında elinde hayatını kaybetmiş bir bebeği tutan adamın 17 Ağustos tarihli fotoğrafını sosyal medyaya yükleyerek harekat sırasında çekilmiş gibi çarpıtmak istedi.

Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonuTerör örgütü yanlılarından sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonu

Bununla birlikte, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'e müdahalesi sırasında yaralanmış bir kız çocuğunun yer aldığı Kasım 2018 tarihli fotoğraf karesini kullanan örgüt yanlısı bir kullanıcı, dezenformasyon yapma girişiminde bulundu.

Aynı şekilde, örgüt destekçileri tarafından dolaşıma sokulan, kulaklarını tıkayarak havaya bakan çocukların görüldüğü fotoğrafın Aralık 2016'da Yemen'de çekildiği ortaya çıktı.

Manipülatör bir hesap tarafından paylaşılan tozlar içindeki bir mahallede çığlık atan bir çocuğun görüldüğü başka bir fotoğrafın ise Şubat 2018'de Suriye iç savaşı sırasında kaydedildiği anlaşıldı.

AA FOTOĞRAFIYLA DEZANFORMASYON

Suriye iç savaşında 2016'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Cevad el-Rifai'nin objektifine yansıyan yüzü toz içinde bir çocuğun portresini kullanan manipülatör bir hesap, bu görüntüyle harekat aleyhine dezenformasyon girişiminde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı manipülasyon sosyal medya

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