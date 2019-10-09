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Barış Pınarı'nda TSK'ya 'Koral' kalkanı! Koral nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekatta ASELSAN tarafından geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi önemli bir rol oynadı.

Barış Pınarı'nda TSK'ya 'Koral' kalkanı! Koral nedir?

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.

TUZAKLARA KARŞI 'KORAL' KALKANI

Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor.

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KORAL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ NEDİR?

Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor. Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getirilir. Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor.

Kaynak: DHA


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