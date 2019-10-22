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Barış Pınarı şehidinin babası: Vatan için hepimiz canımızı feda etmeye hazırız

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in babası Abubekir Çelik, kendisinin de Kürt olduğunu, harekatı desteklediğini söyledi.

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in babası Abubekir Çelik, kendisinin de Kürt olduğunu, harekatı desteklediğini söyledi. Üç oğlunun daha olduğunu ifade eden Çelik, "Vatan için hepimiz canımızı feda etmeye hazırız" dedi.
​Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda 15 Ekim günü teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan babası Abubekir Çelik, kendisinin de Kürt olduğunu ve harekatı desteklediklerini ifade etti. Oğlunun vatan için şehit olduğunu, harekata katılan tüm askerlere dua ettiklerini belirten Abubekir Çelik, "Şehit ailesi olarak askerlerimizin Barış Pınarı Harekatı’nda başarılı olup yuvalarına sağ salim dönmelerini dileriz. Devletimize güvenimiz tamdır ve operasyonu destekliyoruz. Ülkemizi tehdit eden bölücü terör örgütünü lanetliyorum. Cihan gelse de ülkemizi bölemeyecek, ezanlarımızı susturamayacak, al bayrağımızı indiremeyecekler. Barış Pınarı Harekatı'nda oğlum vatan için şehit oldu. Gerekirse üç tane oğlum daha var, vatan için hepimiz canımızı feda etmeye hazırız. Kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Bu ülke bizimdir, bu ülkeyi hiçbir terör örgütüne teslim etmeyeceğiz" dedi.
'KEŞKE BEN DE VATANIM İÇİN SAVAŞSAM'
En son şehit olmadan bir gün önce oğluyla konuştuğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:
"'Baba biz operasyona gideceğiz hakkını helal, et anneme de iyi bakın annemi sakın üzmeyin Allah kısmet ederse dönersem görüşürüz' diyerek telefonu kapattı. Benim oğlum Uzman Çavuş olmadan önce askerliğini, milletini, vatanını ve bayrağını seven bir insandır. Keşke ben de oğlum gibi asker olsam, vatanım için savaşsam, bu vatan için kan döksem, kanım aksa şehit olsam derdim. Uzman çavuşluk nasip oldu, kazandı gitti. Vatan için savaştı ve vatan için şehit oldu. Biz bununla gurur duyuyoruz, akrabalarım, eş, dost herkes Mesut’u çok sever, Allah gani gani rahmet eylesin, sınırda savaşan askerlerimizin de Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu vatan bizimdir, bize kalacaktır."
Kürtçe ağıtlar yakan Hanım Çelik de oğlunun vatan için şehit olduğunu söyledi.

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