Barış Pınarı şehidinin babası Vatan için hepimiz canımızı feda etmeye hazırız - (ÖZEL)

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in babası Abubekir Çelik, kendisinin de Kürt olduğunu, harekatı desteklediğini söyledi. Üç oğlunun daha olduğunu ifade eden Çelik, "Vatan için hepimiz canımızı feda etmeye hazırız" dedi.

​Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda 15 Ekim günü teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan babası Abubekir Çelik, kendisinin de Kürt olduğunu ve harekatı desteklediklerini ifade etti. Oğlunun vatan için şehit olduğunu, harekata katılan tüm askerlere dua ettiklerini belirten Abubekir Çelik, "Şehit ailesi olarak askerlerimizin Barış Pınarı Harekatı’nda başarılı olup yuvalarına sağ salim dönmelerini dileriz. Devletimize güvenimiz tamdır ve operasyonu destekliyoruz. Ülkemizi tehdit eden bölücü terör örgütünü lanetliyorum. Cihan gelse de ülkemizi bölemeyecek, ezanlarımızı susturamayacak, al bayrağımızı indiremeyecekler. Barış Pınarı Harekatı'nda oğlum vatan için şehit oldu. Gerekirse üç tane oğlum daha var, vatan için hepimiz canımızı feda etmeye hazırız. Kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Bu ülke bizimdir, bu ülkeyi hiçbir terör örgütüne teslim etmeyeceğiz" dedi.