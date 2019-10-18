"Barış Pınarı, Suriye'yi bölme projelerine ağır darbe vurdu"

MUHAMMED ŞEYH YUSUF - Katar'daki Hamed bin Halife Üniversitesi Öğretim Üyesi Moritanyalı düşünür Muhammed bin Muhtar eş-Şankıti, Barış Pınarı Harekatı'nın, sömürge geçmişi olan bazı ülkeler tarafından beslenen Suriye'yi bölme ve parçalama projelerine ağır darbe vurduğunu söyledi.

AA muhabirine Harekat hakkında değerlendirmelerde bulunan Şankıti, "Harekat, uzun süre DEAŞ ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adıyla bilinen militanlar nedeniyle büyük mağduriyetler yaşayan Suriye halkının devrimi için çok büyük bir kazanım. SDG'nin demokrasiyle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Bunlar her zaman Suriye halkının özgürlük ve demokrasi hayallerine düşmanlık etmiştir." dedi.

Moritanyalı düşünür, Harekatın Suriye devrimi açısından ve tüm bölgedeki siyasi atmosfer açısından çok önemli bir gelişme olduğunu ve uluslararası düzeyde dahi çok büyük boyutları bulunduğunu kaydetti.

"Irkçı ve terörist bir örgüt olan SDG'nin Suriye'nin bölünmesindeki rolü çok büyük" diyen Şankıti, "SDG şu anda Türkiye'yi de bölmeye ve ümmetin düşmanlarına hizmet ederek Türkiye'nin İslam ümmetiyle olan kardeşlik bağlarını zedelemeye çalışıyor." diye konuştu.