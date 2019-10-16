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Barış Pınarı'nda da teröristlerin üzerinde "Fırtına" gürlüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör hedeflerini tam isabet vurmasında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da stratejik görevlerde kullanılıyor - Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinde yararlanılan Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla teröristlerin korkulu rüyası oluyor

BEHÇET ALKAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da terör hedeflerini tam isabet vuruyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor.

Harekatın henüz ilk dakikalarından itibaren Rasulayn ve Tel Abyad'daki terör hedeflerini yoğun ateş altına alan TSK, tam isabet atışlarla hızlı sonuçlar aldı. TSK'nın bu harekatta da en önemli vurucu güçlerinden biri ise T-155 Fırtına obüsleri oldu.

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği, daha önce "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarında yararlanılan T-155 Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla YPG/PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

AA ekibinin görüntülediği obüs bataryaları, harekat kapsamında, karadan ilerleyen TSK ve Suriye Milli Ordusuna destek amacıyla, terör unsurlarına bomba yağdırarak, teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Terör örgütüne ait hedefler obüs bataryalarının komuta ekibine bildiriliyor. Gelen bilgiler ışığında koordinatlara yönelen obüs namluları, "ateş" emrinin verilmesiyle peş peşe atışlar yapıyor.

- TSK'nın mevzileri döven gücü "Fırtına"

ASELSAN'ın geliştirdiği Fırtına obüsleri, engebeli araziler dahil her türlü arazi şartlarında hareket kabiliyeti olan, intikal, mevzilenme, atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar yardımıyla yerine getirilmesini ve diğer ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu sağlayan sisteme sahip.

Elektronik harp koruması, otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemiyle dikkati çeken Fırtına obüsleri, dakikada 6 atım yapabiliyor. Namlusu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, atış kontrol sistemleri ASELSAN'da, güç grubu dışındaki diğer sistemler ise yurttaki üreticilerden tedarik edilerek üretilen Fırtına obüsleri, TSK'nın mevzileri döven gücü oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Fırtına Obüsleri Suriye

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