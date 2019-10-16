Barış Pınarı'nda da teröristlerin üzerinde "Fırtına" gürlüyor

BEHÇET ALKAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da terör hedeflerini tam isabet vuruyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürüyor.

Harekatın henüz ilk dakikalarından itibaren Rasulayn ve Tel Abyad'daki terör hedeflerini yoğun ateş altına alan TSK, tam isabet atışlarla hızlı sonuçlar aldı. TSK'nın bu harekatta da en önemli vurucu güçlerinden biri ise T-155 Fırtına obüsleri oldu.

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği, daha önce "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarında yararlanılan T-155 Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla YPG/PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

AA ekibinin görüntülediği obüs bataryaları, harekat kapsamında, karadan ilerleyen TSK ve Suriye Milli Ordusuna destek amacıyla, terör unsurlarına bomba yağdırarak, teröristleri etkisiz hale getiriyor.