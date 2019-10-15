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"Barış Pınarı"nda Mehmetçiğe dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor. Mersin’in Silifke ilçesinde bir pınar başına “Barış Pınarı” ismi konuldu, harekata ve Mehmetçiğe dualarla destek verildi.
Silifke ilçesine bağlı 450 hanelik Nuru Mahallesi’nin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan bir pınara “Barış Pınarı” ismi konuldu.
Mahalle halkından kadın ve erkekler pınar başına gelip, dua ederek ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiler.
Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan ve mahalle halkı pınara ‘Barış Pınarı’ ismini vererek suyun başında Mehmetçik için dua ettiler.
“Devletimizin, ordumuzun yanındayız” diyen Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, “Nuru Mahallemizdeyiz. 450 hanelik mahallemizin tarımsal sulama suyunu pınardan sağlamaktayız. Ordumuz, devletimiz Barış Pınarı Harekatını yapmaktalar. Bu teröristleri temizleme adına biz de ordumuzun, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Mehmetçiğimize dua ettik. Bu pınara da Barış Pınarı ismini verdik. İnşallah şu su gibi Mehmetçiğimiz oradaki pislikleri, teröristleri temizler, kazasız belasız gidip gelmeyi nasip eder” dedi.

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