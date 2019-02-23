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"Barış sadece kağıt üzerinde olmamalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: - ''Barış sadece kağıt üzerinde olmamalı, Afganistan'ın geleceği için planlarımız ve projelerimiz olmalı'' - ''Afganistan cumhurbaşkanını Afganların kendisi seçebilir, İslamabad, Tahran ve Moskova onu seçme hakkına sahip değil''

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Barış sadece kağıt üzerinde olmamalı, Afganistan'ın geleceği için planlarımız ve projelerimiz olmalı.'' dedi.

Gani, başkent Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen halka buluşması toplantısında yaptığı konuşmada, Afganistan halkının gelecekten umutlu olduğunu belirtti.

Afganistan'da kalıcı barış istediklerini ifade eden Gani, ''Barış sadece kağıt üzerinde olmamalı, Afganistan'ın geleceği için planlarımız ve projelerimiz olmalı.'' diye konuştu.

Gani, Afganistan ekonomisinin yabancı ülkelerin desteğiyle değil kendi üretimi ve ülkede hayata geçirilecek büyük projelerle kalkınacağını vurguladı.

Afganistan'ın kendi sermayesinden iş alma zamanının geldiğini dile getiren Gani, ülkenin artık kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerektiğini kaydetti.

''Afganistan'a barış gelecektir'' diyen Cumhurbaşkanı Gani, barış görüşmeleri için ''geçici hükümetin'' kurulması teklifinin yurt dışında planlandığını ve bunun asla olmayacağını vurguladı.

Gani, ''Afganistan cumhurbaşkanını Afganların kendisi seçebilir, İslamabad, Tahran ve Moskova onu seçme hakkına sahip değiller.'' ifadesini kullandı.

- Afganistan'da barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor. Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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