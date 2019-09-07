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Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda DHA'ya 3 ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 20.Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabir ve kameramanları 'İzmir Kent Haberi', 'Ulusal Haber' ve 'İzmir Kent TV Haberi' dalında üç ödül kazandı.

Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda DHA'ya 3 ödül

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 20.Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabir ve kameramanları 'İzmir Kent Haberi', 'Ulusal Haber' ve 'İzmir Kent TV Haberi' dalında üç ödül kazandı.
1994 yılında göreve giderken meydana gelen trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. Seçici Kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil Hüner, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği İzmir Temsilcisi Turan Gültekin, Gazeteci-Yazar Mehveş Evin, Gazeteci-Yazar Özlem Gürses ve NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak'ın katılımıyla toplandı. Jüri başkanlığını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun yaptığı değerlendirme toplantısında, Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, Haber Fotoğrafı ve İzmir Kent TV haberi dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu Özendirme ödülleri belirlendi.
Yarışmada haber, fotoğraf ve televizyon haberleri dalında jürinin belirlediği ödüller, 23 Eylül tarihinde Kültürpark Lozan'da açık alanda düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.
İŞTE ÖDÜL KAZANAN GAZETECİLER
Seçici Kurul toplantısı sonucu ödül alan eserler şöyle belirlendi:
'İzmir Kent Haberi' dalında Demirören Haber Ajansı'ndan Umut Karakoyun'un 'Şaşkın köy' haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü İlkses Gazetesi'nde yayınlanan 'Alfabeyi söküp ihaneti okudular' başlıklı haberi ile Emine Çağla Geniş kazandı.
'Ulusal Haber' dalında Demirören Haber Ajansı'ndan Ergin Karataş'ın 'Denizdeki Hazımsız' başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Cumhuriyet Gazetesi'nden S. Hazal Ocak'ın 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dosyası - İBB'yi böyle batırdılar' haberi aldı.
'Haber Fotoğrafı' dalında Ege Life Dergisi'nden Süleyman Gülen'in 'Unutulmuş köy okulu Taştepe yardım bekliyor' fotoğrafı birinciliğe değer görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü ise 'Türkiye'yi krize sokan adam' başlıklı haberde yayınlanan fotoğrafıyla Associated Press'den Emre Tazegül kazandı.
'İzmir Kent TV Haberi' dalında Demirören Haber Ajansı'ndan Umut Karakoyun ile Tekin Gürbulak'ın 'RES'ler kıl keçilerinin ortak alanlarını bitirdi' haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü TRT'den Duygu Tuncer ile Altan Ayhan 'İzmir'in sembolü selluka çiçeği' başlıklı haberiyle kazandı.
FOTOĞRAFLI

Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda DHA'ya 3 ödülBarış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda DHA'ya 3 ödülBarış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda DHA'ya 3 ödülBarış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda DHA'ya 3 ödül

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