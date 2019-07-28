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'Barış ve Hayat'ı ahşapla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 17:13 | Son Güncelleme

Ahşaptan heykeller yapan sanatçı Ayhan Tomak'ın eserleri, 20.

'Barış ve Hayat'ı ahşapla buluşturdu

Serap ILGIN/İSTANBUL,(DHA)- Ahşaptan heykeller yapan sanatçı Ayhan Tomak'ın eserleri, 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali kapsamında sergilendi. 'Barış ve Hayat' adlı sergisiyle dünyadaki barış ihtiyacına dikkat çekmeyi hedefleyen sanatçının eserleri 3 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.
“Sevgi birbirimize, barış hepimize" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserleri de sergileniyor. Balat ve Binkılıç Köyü'ndeki atölyelerinde kendi çalışmalarının yanı sıra ahşap yontu dersleri de veren 24 yıllık sanatçı Ayhan Tomak'ın eserleri de festival kapsamında sergilendi. 26 Temmuz'da açılışı yapılan sergi, 3 Ağustos'a kadar Büyükçekmece'deki Yeni Belediye Binası 'nda ziyaretçilerini bekliyor.
'Barış ve Hayat' adlı heykel ve tasarım sergisinde Tomak'ın merakla beklenen 'Barış Ağacı' adlı eseri ilk kez bu sergide sanatseverlerle buluştu. Tomak'ın bu sergiyle ulaşmak istediği hedef ise, dünyadaki barış ihtiyacına dikkat çekmek.

(FOTOĞRAF)

'Barış ve Hayat'ı ahşapla buluşturdu'Barış ve Hayat'ı ahşapla buluşturdu'Barış ve Hayat'ı ahşapla buluşturdu'Barış ve Hayat'ı ahşapla buluşturdu

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