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"Barış ve kalkınmanın alternatifi yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:12 | Son Güncelleme

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze: - "Barış ve kalkınmayla ülkemizin barış yoluyla birleşmesini, ortak ve başarılı bir ülkenin oluşmasını başaracağımızdan eminim. Barış ve kalkınmanın alternatifi yok"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, "Barış ve kalkınmayla ülkemizin barış yoluyla birleşmesini, ortak ve başarılı bir ülkenin oluşmasını başaracağımızdan eminim. Barış ve kalkınmanın alternatifi yok." dedi.

Bakhtadze, Gürcistan'ın Bakuriani kayak merkezinde katıldığı açılışın ardından ülkesinde 1992-1993'te Abhazya bölgesinde meydana gelen ve "Abhazya Savaşı" olarak bilinen savaşın 27. yılına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Abhaz halkına birlik ve beraberlik içinde yaşama çağrısında bulunan Bakhtadze, 27 yıl önce 14 Ağustos'ta savaşın başladığını, bu günün Gürcistan'ın yeni tarihinde herkes için "ağır bir gün" olarak bilindiğini ifade etti.

Bakhtadze, Gürcülerin ve Abhazların ortak köklere sahip olduğunu belirterek, geleceklerinin de ortak olması gerektiğini kaydetti.

Abhazya Savaşı'nın herkes için ortak bir acı olduğuna dikkati çeken Bakhtadze, bu acının üstesinden gelinebilmesi için ortak adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Bakhtadze, "Barış ve kalkınmayla ülkemizin barış yoluyla birleşmesini, ortak ve başarılı bir ülkenin oluşmasını başaracağımızdan eminim. Barış ve kalkınmanın alternatifi yok." diye konuştu.

- Abhazya Savaşı

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesiyle Gürcistan Parlamentosu 1991'de bağımsızlık ilan etmişti. Bundan kısa bir süre sonra Gürcistan ordusuyla Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşandı.

Savaş, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yaralanmasına ve kaybolmasına neden oldu. Savaşın sonucunda ise 300 binden fazla kişi kendi ülkesinde yerlerinden edildi.

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Abhazya Savaşı'nın 27. yıl dönümü Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze

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