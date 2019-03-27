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Barış yanlısı Güney Sudanlı milletvekili suikasta uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 22:32 | Son Güncelleme

Güney Sudanlı Milletvekili Simon Deng Bol Ajak, savaştan zarar görmüş Manjang şehrinde barışı desteklemek için düzenlediği gezi sırasında suikasta uğradı.Sudan’dan 2011 yılından ayrıldığından beri iç karışıklıklar ve buna bağlık olarak açlık ve kıtlıkla boğuşan Güney Sudan’da asayiş henüz sağlanmış değil.

Güney Sudanlı Milletvekili Simon Deng Bol Ajak, savaştan zarar görmüş Manjang şehrinde barışı desteklemek için düzenlediği gezi sırasında suikasta uğradı.

Sudan’dan 2011 yılından ayrıldığından beri iç karışıklıklar ve buna bağlık olarak açlık ve kıtlıkla boğuşan Güney Sudan’da asayiş henüz sağlanmış değil. Güney Sudanlı Milletvekili Simon Deng Bol Ajak’ın savaştan zarar görmüş Manjang şehrinde barışı desteklemek için düzenlediği gezi sırasında suikasta uğrayarak öldüğü açıklandı. Manjang’tan Nasir kasabasına doğru yola çıkan Ajak’ın nehir kenarındaki silahlı bir kişi tarafından vurulduğu bildirildi. Parlamento Sözcüsü Paul Yohannes Bonju tarafından yapılan açıklamada, Ajak ile bir polis memurunun da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yukarı Nil Bölgesi’nde meydana gelen olay, yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybettiği 5 yıllık iç savaşı sona erdiren barış anlaşmasının imzalanmasından sonra yaşandı. Barış anlaşmasından sonra bile ülkedeki düşmanlıklar ve kıtlık devam ediyor.

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