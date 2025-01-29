Barış Yarkadaş 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmalı' diyerek isim verdi! Cem Küçük kendini tutamayıp alkışladı

Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı tartışması her geçen gün alevleniyor. CHP'nin kimi aday göstereceği merak edilirken dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel yol haritasını açıkladı. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayını CHP üyeleri belirleyecek.

EN ÇOK İKİ ADAYIN İSMİ GEÇİYOR

Kamuoyunda bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de CHP'nin adayı için iki isim öne çıkıyor. Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Her iki aday da bir önceki seçimlerde bölgelerinde rakiplerine fark atmasıyla dikkat çekti.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

TGRT Haber ekranlarında yer alan tartışma programında ise eski CHP'li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş'tan ses getirecek bir çıkış geldi. Yarkadaş, CHP'nin adayının genel başkanı olması gerektiğini savunarak Özgür Özel'i işaret etti.

DUYUNCA ALKIŞLADI

Bu sözlerin ardından Türkiye Yazarı Cem Küçük'ün tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Önce gülen ardından alkışlayan Cem Küçük, "Özgür Bey hemen aday olsun da kaç puan fark yiyeceğine bir bakalım" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ SEÇİMDE DE 'KILIÇDAROĞLU' DEMİŞTİ

Yarkadaş bir önceki seçimde de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için adı geçerken ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini savunmuştu.