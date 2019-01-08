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Barış Yarkadaş: Eren Erdem'in babası, cezaevi önündeki konuşmadan sonra işten çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

CHP eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Eren Erdem'in babası Hasan Erdem'in cezaevi önündeki konuşmasından sonra işinden çıkarıldığını yazdı.

Barış Yarkadaş: Eren Erdem'in babası, cezaevi önündeki konuşmadan sonra işten çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem'in tahliyesine kaçma şüphesi iddiasıyla itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı.

Eren Erdem hakkında verilen bu karara cezaevi önünde bekleyen ailesi tepki gösterdi. Eren Erdem'in babası Hasan Erdem, “O talimatları veren kişiye sesleniyorum. Kulağına küpe olsun, ne ben ne benim oğlum senden korkmuyoruz. Diz çöktüremeyeceksin" diye konuştu.

İŞTEN ÇIKARILDI

Açıklamanın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Baba Hasan Erdem işten çıkarıldı. İşten çıkarmayı Barış Yarkadaş Twitter hesabından duyurdu. Yarkadaş, "Korku ve baskı vicdansızlığa yol açıyor. Baskı düzeni insanlığı çürütüyor! Eren Erdem'in babası Hasan Abi dün gece yaşanan skandal sonrası 'Boyun eğmeyeceğiz' dediği için az önce işinden çıkarıldı. İşyeri sahibi "Artık birlikte çalışamayız" demiş. İşte boyun eğmemenin bedeli!" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Barış Yarkadaş Eren Erdem Hasan Erdem

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