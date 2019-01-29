Barış Yarkadaş Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye geçiş tarihini canlı yayında açıkladı

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında konuşan eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mustafa Sarıgül'ün çarşamba günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da görüşeceğini söyledi.
"Sarıgül, cuma günü ise İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek rozet takacak. Sarıgül böylece DSP'nin Şişli adayı olacak" diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:
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