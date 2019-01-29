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Barış Yarkadaş Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye geçiş tarihini canlı yayında açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:43 | Son Güncelleme

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı Habertürk canlı yayınında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın DSP'ye katılacağını söylerken, Sarıgül'ün DSP rozetini cuma günü takacağını ifade etti.

Barış Yarkadaş Mustafa Sarıgül'ün DSP'ye geçiş tarihini canlı yayında açıkladı

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında konuşan eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mustafa Sarıgül'ün çarşamba günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da görüşeceğini söyledi.

"Sarıgül, cuma günü ise İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek rozet takacak. Sarıgül böylece DSP'nin Şişli adayı olacak" diyen Yarkadaş, şöyle devam etti:

  • DSP, İstanbul'da birçok ilçede de aday çıkarma hazırlığı yapıyor. DSP yeniden canlandırılmak isteniyor. Bu bağlamda, CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'e de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edilecek.

'ALİ ACAR DA DSP'YE KATILACAK'

  • Marmaris'te aday gösterilmeyen CHP'li Ali Acar da yarın DSP'ye katılacak. DSP, yeniden aday yapılmayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya da teklif götürecek.
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Barış Yarkadaş DSP Mustafa Sarıgül Ali Acar CHP Habertürk

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