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  4. Barış Yarkadaş'tan çarpıcı Muharrem İnce iddiası: 'İhraç' istemiyle dilekçe verildi

Barış Yarkadaş'tan çarpıcı Muharrem İnce iddiası: 'İhraç' istemiyle dilekçe verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında ‘Memleket Hareketi’ adlı bir oluşum başlatan Muharrem İnce’yle ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Yarkadaş, Yalova'da iki CHP üyesinin Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Vefa Salman hakkında ihraç istemiyle dilekçe verdiklerini söyledi.

Barış Yarkadaş'tan çarpıcı Muharrem İnce iddiası: 'İhraç' istemiyle dilekçe verildi

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında partisiyle arasında soğuk rüzgarlar esen ve ‘Memleket Hareketi’ adlı bir oluşum başlatan Muharrem İnce’yle ilgili bomba bir iddia ortaya attı. 4 Eylül’de Sivas’tan kalkan otobüse binerek hareketini başlatacak olan Muharrem İnce’yle konuştuğunu belirten Yarkadaş şunları söyledi:

İKİ CHP’Lİ DİLEKÇE VERMİŞ

Hem Muharrem İnce, hem kardeşi Hüseyin İnce hem de Yalova’nın görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Vefa Salman hakkında iki CHP’li disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle Yalova İl Başkanlığı’na dilekçe vermiş. Muharrem İnce’nin, yaptığı konuşmalardan; kardeşinin, Facebook’a yazdığı yazılardan; Vefa Salman’ın da belediyede devam eden soruşturmadan dolayı parti hukukuna aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraçları istendi.

KILIÇDAROĞLU SICAK BAKMIYOR

Yalova İl Başkanlığı Muharrem İnce’yle ilgili bir disiplin kararı verebilir. Ancak Muharrem İnce eski milletvekili olduğu için bunu partinin en üst yargı organı olan Yüksek Disiplin Kurulu’na götürüp yedi gün içinde itiraz edebilir. Ben bugün CHP kulislerinde nabız yokladım. Ve bu nabızda da Sayın Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’nin partiden atılmasına sıcak bakmadığı kanaatine eriştim. Belki Muharrem İnce de kendisiyle ilgili dilekçeyi şimdi duydu. Kardeşi Hüseyin İnce de duymuş olabilir. Vefa Salman da şu an duymuş olabilir.

OTOBÜSE CHP’Lİ OLARAK BİNECEK

Yalova İl Başkanlığı Disiplin Kurulu bildiğim kadarıyla bu hafta toplanacak. Ama nasıl bir karar verecek? 1000 günde memleketi dolaşacağım diyor ya Muharrem İnce. Muharrem İnce o otobüse bir CHP’li olarak binecek. Ama o otobüsten bir CHP’li olarak inebilecek mi onu bilmiyorum.

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