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Barış Yarkadaş'tan flaş iddia: Okul müdürü bunu da yaptı... Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

CHP İstanbul 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kadıköy Anadolu Lisesi ile ilgili iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yarkadaş, okul müdürü Ali Fuat Güney'in, pansiyonda kalan öğrencilerin kendi aralarındaki şakalaşmalarını kaydettiğini ve ailelerinin de bulunduğu WhatsApp gruplarına gönderdiğini öne sürdü.

Barış Yarkadaş'tan flaş iddia: Okul müdürü bunu da yaptı... Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda!

Barış Yarkadaş "Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney, öğrencilerin odalarında çekilen görüntüleri arşivliyor. Yetmiyor; WhatsApp gruplarında paylaşıyor' iddiasında bulundu.

“MÜDÜRDE BAŞKA GÖRÜNTÜLERİN OLDUĞU DA ORTAYA ÇIKMIŞ”

Yarkadaş'ın iddiası şu şekilde;

"Proje Okul olarak dönüştürülen Kadıköy Anadolu Lisesi'nin Müdürü Ali Fuat Güney'in desteklediği bir grup öğrenci, 'Hadis Halkası' adını verdikleri bir oluşumla, öğrencileri zorla dini sohbetlere götürmeye çalışıyordu. Bunu deşifre etmenizin ardından, zorlama şimdilik sona erdi.

Ancak bu kez de başka bir skandal patlak verdi. Okul Müdürü Ali Fuat Güney, 11. Sınıf velilerinin ve öğrencilerinin de olduğu WhatsApp grubunda, öğrencilerin pansiyondaki odalarında çekilmiş görüntülerini yayınladı. Bu görüntü, odanın dışından çekilmiş. Görüntüde erkek öğrenciler şakalaşıyor ve kahkaha atıyor. Tamamen mahrem olan bu görüntüyü kimin çektiği bilinmiyor. Ancak müdürde başka görüntülerin olduğu da ortaya çıkmış."

MÜFETTİŞLER OKULA GELİYOR

Yaklaşık 300 kız ve erkek öğrencinin öğrenim gördüğü okulun pansiyonunda çekilen bu görüntülerin ailelerde büyük endişe yarattığını ifade eden Yarkadaş, iddiasını şöyle sürdürdü;

"Okul Müdürü Güney, bu görüntüyü grupta paylaşınca aileler gece Kadıköy Kaymakamı ile Milli Eğitim Müdürü'nü arıyor. Bunun üzerine ertesi gün okula müfettiş geliyor. Müdür Güney, müfettişlerin ailelerle görüştüğü odaya okulun güvenlik görevlileri ile girerek 'Burada toplantı yapamazsınız' diye tepki gösteriyor. Müfettişler Azem Tüfek ile Bahtiyar Kuruoğlu ise kanuna vurgu yaparak 'Sizden izin almamıza gerek yok, teftişteyiz' karşılığını veriyor. Müfettişler Tüfek ve Kuruoğlu, müdürün odadan çıkmasını istiyor. Yaklaşık 2.5 saat süren müfettiş - aile görüşmesi sonrası, görüntüsü yayınlanan öğrencinin ailesinin şikayeti tutanak altına alınıyor."

“OKUL MÜDÜRÜ GÜNEY, DERHAL GÖREVDEN ALINMALI”

11'inci sınıf öğrencisinin ailesinin İstanbul Valiliği'ne suç duyurusu dilekçesi verdiğini de belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Aileler ve öğrenciler haklı bir tedirginlik yaşıyor. Belli ki; müdürün bir görüntü arşivi var ve bunu şantaj malzemesi olarak kullanıyor.

Okul Müdürü, izinsiz görüntü çekerek ve paylaşarak, Anayasanın 20. Maddesinin yanı sıra; Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun Genel Amaçlar başlıklı 2’nci maddesinin ikinci fıkrasına ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 134, 135, 136,137. inci maddelerine göre suç işliyor.

Okul Müdürü Güney, derhal görevden alınmalı, elindeki görüntü arşivi imha edilmeli ve hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Bu zihniyetteki bir okul müdürünün o okulda bir saniye bile görevde kalmaması gerekir."

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Barış Yarkadaş CHP kadıköy anadolu lisesi Whatsapp

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