Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması: Kazananın olay çıkardığı nerede görülmüş

Twitter hesabından açıklama yapan CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun, sandık sayım kurulu sayısını arttırma ve sayımı hızlandırma kararına AK Parti ve MHP üyelerini tepki gösterdiğini aktardı.
Barış Yarkadaş’ın paylaşımları şöyle:
"Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı artırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP'liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurdu. Bunun üzerine Özel Harekat duruma müdahale etti ve salona girdi. Şu an sayım yapılamıyor."
"HAKİMLERİ ALENEN TEHDİT ETTİLER"
"Bir grup AKP ve MHP'linin Maltepe'deki oy sayım alanına girip HAKİMLERİ ALENEN TEHDİT ETMESİ üzerine başlayan gerginlik duruldu. AKP ve MHP oyların sayılmasını neden istemiyor? 'Kurul sayısının artırılacağı'nı medya bile biliyorken 'Bizim haberimiz yoktu' demenin anlamı nedir?"
"OY FARKI 13 BİN 995"
"Maltepe'deki tüm oylar şu an HAKİM güvencesinde… Sayımlar biraz sonra başlayacak. Lütfen herkes sakin olsun… İmamoğlu pazartesi günü mazbatasını alacak; şu an itibariyle fark 13.935… Maltepe'de sayılan sandık 600'e yaklaşıyor. 1089 sandığın çoğu gitti azı kaldı."
3- Maltepe'deki tüm oylar şu an HAKİM güvencesinde... Sayımlar biraz sonra başlayacak. Lütfen herkes sakin olsun... İmamoğlu pazartesi günü mazbatasını alacak; şu an itibariyle fark 13.935...— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 12 Nisan 2019
Maltepe'de sayılan sandık 600'e yaklaşıyor. 1089 sandığın çoğu gitti azı kaldı... pic.twitter.com/iPYiF4RkY0
"Maltepe'de AKP ve MHP'lilerin müdahalesi yüzünden sayımlar durmuştu… İşte bu görüntülerin ardından sayımlara YARINA KADAR ara verildi. Sayım işlemi Cumartesi sabahı hakimlerin verdiği karar üzerine iki değil '20 KURUL'la devam edecek."
"HAKİMLER ÖNCE TEHDİT EDİLDİ, ARDINDAN YUHALATILDI"
"İşte AKP ve MHP'lilerin olayı başlatma anı… HAKİMLER önce tehdit ediliyor, ardından ise yuhlatılıyor… Bakın bakalım olayı kim ve nasıl başlatmış… Yandaş medya duyuyor musun, görüyor musun ve en önemlisi yalan söylediğin için utanıyor musun?"
İşte AKP ve MHP'lilerin olayı başlatma anı... HAKİMLER önce tehdit ediliyor, ardından ise yuhlatılıyor... Bakın bakalım olayı kim ve nasıl başlatmış... Yandaş medya duyuyor musun, görüyor musun ve en önemlisi yalan söylediğin için utanıyor musun? pic.twitter.com/RjNTZ5CkqW— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 12 Nisan 2019
TUTANAK
"İşte AKP ve MHP'nin yalanını ortaya koyan RESMİ BELGE… AKP ve MHP'lilerin saldırısına uğrayan HAKİMLER, olayların nasıl başladığını anlatıyor. HAKİMLER, AKP ve MHP'lilerin salonu bastığını tutanakta şu şekilde anlatıyor:"
İŞTE AKP VE MHP'nin yalanını ortaya koyan RESMİ BELGE... AKP ve MHP'lilerin saldırısına uğrayan HAKİMLER, olayların nasıl başladığını anlatıyor. HAKİMLER, AKP ve MHP'lilerin salonu bastığını tutanakta şu şekilde anlatıyor: pic.twitter.com/CsRiQaYF3t— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 12 Nisan 2019
"KAZANANIN OLAY ÇIKARDIĞI NEREDE GÖRÜLMÜŞ?"
"Yandaş medya ile iktidar sözcüleri, halkın aklıyla alay ediyor ve "Maltepe'de CHP'liler olay çıkardı" yalanını söylüyor. Dünyanın neresinden seçim kazananların olay çıkardığı görülmüş? Kavgayı, seçimi kaybettiğini kabullen(e)meyen ve sonucu hazmedemeyenler çıkarır…"
Yandaş medya ile iktidar sözcüleri, halkın aklıyla alay ediyor ve "Maltepe'de CHP'liler olay çıkardı" yalanını söylüyor.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 12 Nisan 2019
Dünyanın neresinden seçim kazananların olay çıkardığı görülmüş?
Kavgayı, seçimi kaybettiğini kabullen(e)meyen ve sonucu hazmedemeyenler çıkarır...