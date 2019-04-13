Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması: Kazananın olay çıkardığı nerede görülmüş

Twitter hesabından açıklama yapan CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun, sandık sayım kurulu sayısını arttırma ve sayımı hızlandırma kararına AK Parti ve MHP üyelerini tepki gösterdiğini aktardı.

Barış Yarkadaş’ın paylaşımları şöyle:

"Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı artırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP'liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurdu. Bunun üzerine Özel Harekat duruma müdahale etti ve salona girdi. Şu an sayım yapılamıyor."

"HAKİMLERİ ALENEN TEHDİT ETTİLER"

"Bir grup AKP ve MHP'linin Maltepe'deki oy sayım alanına girip HAKİMLERİ ALENEN TEHDİT ETMESİ üzerine başlayan gerginlik duruldu. AKP ve MHP oyların sayılmasını neden istemiyor? 'Kurul sayısının artırılacağı'nı medya bile biliyorken 'Bizim haberimiz yoktu' demenin anlamı nedir?"

"OY FARKI 13 BİN 995"

"Maltepe'deki tüm oylar şu an HAKİM güvencesinde… Sayımlar biraz sonra başlayacak. Lütfen herkes sakin olsun… İmamoğlu pazartesi günü mazbatasını alacak; şu an itibariyle fark 13.935… Maltepe'de sayılan sandık 600'e yaklaşıyor. 1089 sandığın çoğu gitti azı kaldı."