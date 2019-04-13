HABER

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması: Kazananın olay çıkardığı nerede görülmüş

SEÇİM HABERLERİ  | 13.04.2019 03:27 | Son Güncelleme

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul’un Maltepe ilçesindeki oy sayımının, AK Parti'li ve MHP’lilerin sayım alanına topluca girmesi nedeniyle durdurulduğunu açıkladı. Sayıma bugün devam edilecek. Öte yandan Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin 995 oyla önde olduğunu açıkladı.

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması: Kazananın olay çıkardığı nerede görülmüş

Twitter hesabından açıklama yapan CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun, sandık sayım kurulu sayısını arttırma ve sayımı hızlandırma kararına AK Parti ve MHP üyelerini tepki gösterdiğini aktardı.

Barış Yarkadaş’ın paylaşımları şöyle:

"Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı artırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP'liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurdu. Bunun üzerine Özel Harekat duruma müdahale etti ve salona girdi. Şu an sayım yapılamıyor."

"HAKİMLERİ ALENEN TEHDİT ETTİLER"

"Bir grup AKP ve MHP'linin Maltepe'deki oy sayım alanına girip HAKİMLERİ ALENEN TEHDİT ETMESİ üzerine başlayan gerginlik duruldu. AKP ve MHP oyların sayılmasını neden istemiyor? 'Kurul sayısının artırılacağı'nı medya bile biliyorken 'Bizim haberimiz yoktu' demenin anlamı nedir?"

"OY FARKI 13 BİN 995"

"Maltepe'deki tüm oylar şu an HAKİM güvencesinde… Sayımlar biraz sonra başlayacak. Lütfen herkes sakin olsun… İmamoğlu pazartesi günü mazbatasını alacak; şu an itibariyle fark 13.935… Maltepe'de sayılan sandık 600'e yaklaşıyor. 1089 sandığın çoğu gitti azı kaldı."

"Maltepe'de AKP ve MHP'lilerin müdahalesi yüzünden sayımlar durmuştu… İşte bu görüntülerin ardından sayımlara YARINA KADAR ara verildi. Sayım işlemi Cumartesi sabahı hakimlerin verdiği karar üzerine iki değil '20 KURUL'la devam edecek."

"HAKİMLER ÖNCE TEHDİT EDİLDİ, ARDINDAN YUHALATILDI"

"İşte AKP ve MHP'lilerin olayı başlatma anı… HAKİMLER önce tehdit ediliyor, ardından ise yuhlatılıyor… Bakın bakalım olayı kim ve nasıl başlatmış… Yandaş medya duyuyor musun, görüyor musun ve en önemlisi yalan söylediğin için utanıyor musun?"

TUTANAK

"İşte AKP ve MHP'nin yalanını ortaya koyan RESMİ BELGE… AKP ve MHP'lilerin saldırısına uğrayan HAKİMLER, olayların nasıl başladığını anlatıyor. HAKİMLER, AKP ve MHP'lilerin salonu bastığını tutanakta şu şekilde anlatıyor:"

"KAZANANIN OLAY ÇIKARDIĞI NEREDE GÖRÜLMÜŞ?"

"Yandaş medya ile iktidar sözcüleri, halkın aklıyla alay ediyor ve "Maltepe'de CHP'liler olay çıkardı" yalanını söylüyor. Dünyanın neresinden seçim kazananların olay çıkardığı görülmüş? Kavgayı, seçimi kaybettiğini kabullen(e)meyen ve sonucu hazmedemeyenler çıkarır…"

Maltepe'de oy sayımına ara verildi!Maltepe'de oy sayımına ara verildi!
Anahtar Kelimeler:
Barış Yarkadaş maltepe oy sayımı CHP ak parti MHP hakim tehdit oy farkı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Duyan bankaya koştu!

Duyan bankaya koştu!

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Maltepe'de oy sayımına ara verildi!

Maltepe'de oy sayımına ara verildi!

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

YSK itiraz edilen bir ilçe için daha kararını açıkladı!

YSK itiraz edilen bir ilçe için daha kararını açıkladı!

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Mehmet Özhaseki'den 'seçim' mesajı

Mehmet Özhaseki'den 'seçim' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.